慕尤丁辭任馬來西亞首相 失國會多數議席

▲ 馬來西亞首相慕尤丁請辭

馬來西亞首相慕尤丁周一（16日）宣布已喪失國會多數議席，向大馬元首請辭並正式結束首相生涯，但會繼續擔任看守首相。慕尤丁譴責有人奪權，並揚言他拒絕與盜賊爲伍。

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大馬媒體報道，74歲的慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於當地周一早上召開任内最後一次内閣會議，並於中午坐車進入王宮覲見大馬元首，率領内閣請辭。慕尤丁内閣僅上任1年5個月，為馬來西亞有史以來執政年期最短的内閣。

慕尤丁於同日當地下午3點半發表全國電視演説，宣布有15名巫統議員已不再支持他，各個政黨更駁回他提出的跨黨派合作。

在20多分鐘的演説期間，慕尤丁數度哽咽甚至眼眶泛紅。慕尤丁稱他已喪失國會多數議席支持，即使有百萬人希望他繼續留任，他按照憲法要求必須辭職。

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慕尤丁強調他任職首相以來一直盡力履行職責，包括抗疫、推行疫苗接種計劃和挽救國家經濟。他慨嘆人難免會犯錯，為自己執政期間的不足而向人民致歉。

他又批評有人無視民眾生死要千方百計奪權，更表示他不會與盜賊同伍，也不會犧牲原則來換取繼續擔任首相職位。

王宮發表聲明宣布接納慕尤丁内閣請辭，同時表揚慕尤丁對國家的貢獻。但王宮指出在新冠肺炎疫情嚴峻期間不適合舉辦全國大選，因此暫由慕尤丁擔任看守首相。

責任編輯：鄭錦玲