  • 29°C
香港時間 : 2021816日 (一) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

iMTV＋ 19:48 2021/08/16

分享：

其他股評時段:

30:34 BiliBili 快手
32:18 3119/ 1347
42:00 航空股
44:58 2978
48:00 43
50:00 175
51:23 762
52:05 2689
53:04 紙業股
56:28 1830

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

欄名 :青姐話

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？
2021/08/09
【青姐話】政策輪流質 點至走得甩？
富元證券特約 【青姐話】七絕Overdone 八月搏翻身？
2021/08/02
富元證券特約 【青姐話】七絕Overdone 八月搏翻身？
【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質
2021/07/26
【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質
【青姐話】風水輪流轉 應強未強之選
2021/06/28
【青姐話】風水輪流轉 應強未強之選
【青姐話】通脹猛於虎 慘豬科技股
2021/06/07
【青姐話】通脹猛於虎 慘豬科技股
恒生指數 恒生港股通指數 中國上市公司 股票

上一篇文章

【美股知識】美股4大指數介紹（2）

下一篇文章

【職場熱話】打工仔一個打招呼動作 竟被迷信上司斥犯禁 被罰WFH一星期　網民：好多人恨都恨唔到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐