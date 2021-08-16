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【職場熱話】打工仔一個打招呼動作 竟被迷信上司斥犯禁 被罰WFH一星期　網民：好多人恨都恨唔到

理財智慧 19:39 2021/08/16

分享：

在辧公室內見到上司，SAY個HELLO打招呼是基本禮貌，但想不到會因而惹禍。有打工仔網民在討論區發帖，指有一日在OFFICE見到上司，怎料因做了一個打招呼動作，竟犯了上司禁忌，並因而被指令WFH一星期，令網民啼笑皆非。

事主因打招呼而闖禍的事發經過：

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網民閱畢事主的經歷後，普遍認同他的上司太迷信，打個招呼也犯了禁忌。「咁你叫佢不如list out 有咩禁忌」、「你下次直接打電話比佢啦，唔好拍人啦」、「又真係未聽過有上司會因為呢樣嘢要嬲，公司最多都係有下風水嘢咁」。

亦有網民笑言事主無故可以WFH，值得羡慕。「哎吔, 如果我有個咁另類嘅老細就好啦, 可以WFH」、「好多人恨唔到既啦」。

【延伸閱讀】【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理  月薪逾2.2萬元【見下頁

    點擊圖片放大
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其他網民回應：

你sure一個禮拜之後你仲有工返？

你明知佢性格係咁嘅，下次溝通就就住啦，雖然呢次好似結果冇咩，但係咁樣得罪老闆唔值得。

除左Friend，我真係冇試過拍同事膊頭，仲要老闆/上司。

WFH七日再返黎，係咪姐係頭七？

同場加映：

 

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記者：李兆明

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