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【消費券熱話】同事一星期花完二千元 港男批評「太大洗」 網民：和女朋友出去一次也不見了

理財智慧 11:00 2021/08/17

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距離政府發放第一期的消費券已過半月，不知道市民花了多少呢？其實只有二千元，說多不多，說少不少，要花完也不難。近日有網民於網上討論區發文，指同事一星期內已用完二千元。,令他覺得同事「大洗」。

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不少網民覺得樓主很無聊，指「你管他甚麼時候用完？」、「一星期花完有多奇怪？和女朋友出去一次也不見了！」等。更有人嘆：「二千元太少了」、「現在二千元能做甚麼？一會兒就花完了」。

【電子消費券】消費券計劃特別安排 未完成登記者可於8月31日或之前 重新遞交書面表格【下一頁

更有人稱自己即日就用完，一星期真的不快了，要知道很多人長期刷卡「先洗未來錢」，瘋狂購物。「一家人去酒樓隨便吃個飯也不夠給！」、「物價貴，商店也乘機加價，花錢如倒水，有甚麼特別？」，他們還指政府最好每個月都派二千元。

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責任編輯：張瑋婷

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