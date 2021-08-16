【疫苗優惠】旅發局加推「賞你住」計劃 　參加者需至少接種一劑疫苗（附參與酒店名單）

▲ 旅發局加推第二輪「賞你住」計劃。

旅發局加推第二輪「賞你住」計劃，凡年滿18歲，並於本港接種最少一劑新冠疫苗的市民，在本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可享500元本地酒店住宿折扣。是次計劃暫有140間酒店參與，名額共2萬個。

旅發局指，在住宿折扣優惠名額足夠的前提下，每人預訂次數不限，不過每個折扣優惠僅能訂房一次。每間參與酒店可獲的計劃名額，以參與酒店的房間數目按比例分配。

另外，參與酒店的任何500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，均符合是次計劃的優惠資格。

參與酒店名單一覽（按圖可放大）

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從即日（16日）起開始，市民可於最多兩間合資格本地零售或餐飲商戶實體店消費滿800元，並儲起收據正本。在9月7日上午9時至10日31日期間，市民可聯絡指定參與酒店，並提交收據副本預訂。其後在9月7日至11月2日期間，市民可登記入住酒店，並需出示疫苗接種紀錄及消費收據正本，同住客人則無需出示疫苗接種紀錄，最遲需於10月31日入住酒店。

計劃詳情可看﹕連結

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編輯﹕賴奕羚