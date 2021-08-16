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【ESG金融科技】金發局發表研究報告 為香港擴大金融人才庫提出6點建議

理財智慧 18:18 2021/08/16

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香港金融發展局今（16日）發表題為《未來的職場展望：香港可持續發展及數碼經濟下的金融人才》的研究報告，旨在促進培養香港本地金融科技和環境、社會及管治（ESG）人才。研究報告通過文獻探討，與金融機構高級管理人員的訪談和座談會，以及對大專學生和在職行業從業者的問卷調查，勾勒出香港ESG 和金融科技人才的供需情況，並確保香港在制定和實施人才策略方面保持前瞻性。

【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理  月薪逾2.2萬元 【見下頁

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研究報告根據與各類持份者溝通後所得的結果，為香港擴大金融人才庫提出政策建議。其中包括為不同界別制定和更新核心能力路線圖；協調和評估實習及學徒計劃；提供補貼以支援香港專業人士在海外及內地實習；鼓勵私營金融科技企業參與課程研發和應用；引入課程作為金融相關學科必修科目；及擴展持續進修基金（CEF）可獲發還款項課程，以涵蓋更多金融科技及ESG方面的專業培訓。

【跟錢家學理財@iM網欄】機會or風險 從ESG評級檢視公司可持續表現【見下頁

金發局主席李律仁認為，金融機構在招攬人才時，越來越看重具有跨學科專業知識的條件，例如要求兼備精通科技和紮實的金融知識。他又稱：「雖然僱主和僱員皆對香港及其金融服務業的前景保持樂觀的態度，我們仍需要留意業界瞬息萬變的發展，以及國際市場的激烈競爭。本地人才擁有值得信賴、工作謹慎、和對行業擁有深厚知識等備受肯定的特質，如果能在提升知識的廣度、創新性和追求成功的動力等方面繼續努力不懈，定能在事業上取得更好的發展。」

 

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撰文 : 陳楚琨

李律仁 ESG 香港金融發展局 金融服務 可持續發展 經濟 香港 金融 Fintech 行業

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