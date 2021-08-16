【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？

▲ 添好運在2009年創立，以「即叫即蒸」點心為賣點。（資料圖片）

香港點心專門店「添好運」被連鎖炸雞店快樂蜂（Jollibee）全面收購，添好運於是次交易的估值高達27億元。 添好運在2009年創立，以「即叫即蒸」為賣點，這間估值高達27億、在海外亦有不少分店的點心品牌，到底有甚麼特別之處？

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第一間添好運點心店，在2009年在旺角開業，由麥桂培師傅及梁輝強師傅成立。據品牌官方網站介紹，麥桂培師傅原任職於香港四季酒店龍景軒點心部主管，在港式點心領域有近40年的經驗。添好運在開業8個月後，便獲「米芝蓮」評定為一星級餐廳，號稱是「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」。

餐廳最受歡迎的點心包括酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、香滑馬拉糕與黃沙豬潤腸等。在香港持續擴充外，添好運亦逐步開拓海外市場，在台灣、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、澳洲等地亦有合共40多間分店。

事實上，過去三年，快樂蜂餐飲集團一直在增持添好運的股份，原本已經擁有添好運母企Titan Dinning 85% 股權，現時再以5260萬美元（約4.1億港元），收購剩下的15%股權。快樂蜂表示，將積極擴大添好運在中國的業務，目標是在未來4年內在中國開設100間門店。

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責任編輯：葉泳珊