【業績】鬥魚第二季轉蝕1.5億人幣　移動月活躍用戶增4%至6070萬

▲ 鬥魚第二季轉蝕1.5億人幣 移動月活躍用戶增4%至6070萬

鬥魚（美：DOYU）第二季業績盈轉虧，虧損1.5億元（人民幣，下同），去年同期則錄得盈利3.4億元，季內，每股虧損0.45元，去年同期錄得每股盈利1.02元。鬥魚美股盤前跌0.6%，報3.43美元。

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鬥魚上季營收按年跌6.8%至23.4億元，其中，直播收入跌6.1%至21.8億元，主因市場復甦及在家中時間減少，導致使用時間下降。季內平均移動月活躍用戶（MAU）為6070萬，按年增3.9%，但平均付費用户人數則跌5.3%至720萬。季內，毛利率亦由去年同期的20.8%下降至13.1%。

鬥魚行政總裁陳少傑表示，上季公司核心運營指標繼續穩步增長，季度平均移動月活躍用戶按年增長3.9%達到6070萬。展望未來，公司計劃繼續擴大內容生態系統的上游和下游，覆蓋遊戲產業價值鏈的每一個環節，通過直播、視頻、內容和社區戰略鞏固行業領先地位。

半年計，鬥魚營收為44.9億元，按年跌6%，業績轉蝕2.1億元，去年同期則錄得5.96億元。

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編輯：袁諾曦