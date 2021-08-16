【加密貨幣】加密貨幣總市值重上2萬億美元 專家料比特幣明年達10萬美元

綜合主要加密貨幣交易所，比特幣曾在周六（14日）升上48,000美元，是自5月中旬以來首次重上該水平，帶動整體幣市上漲，令加密貨幣總市值曾上度重上2萬億美元水平。加密貨幣交易所Luno的業務發展總監Vijay Ayyar便認為是次比特幣升勢是由早前投資者大規模「儲貨」造成。

【加密貨幣】2013年以來首次錄得十連揚 分析員指比特幣熊市已過去

他又估計比特幣在48,000至50,000美元出現阻力，而當升至55,000美元左右水平時，將會出現大幅度調整，屆時將會重回30,000美元水平，但在2022年將會升至100,000美元。

不過，在這段升市期間，比特幣並非升幅最凌厲的加密貨幣，十大市值加密貨幣中，除穩定幣USDT及USDC外，市值第4大的Cardano（ADA）過去七日大升51.4%。

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