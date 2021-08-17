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【職場熱話】HR要求錄片自我介紹 求職者不喜被錄直拒 網民：看月薪和公司大小決定

理財智慧 08:00 2021/08/17

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雖然市道不好，仍有公司在聘請人。但受疫情影響，不少HR改用了網上視頻來面試，再也不用現實面試。除了網上視頻，還有一個全新「撰寫」CV方式流行起來——錄幾分鐘的片段來自我介紹。近日有網民於網上討論區發文，詢問有沒有人遇過公司要求這種自我介紹。

網民經歷：

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網民覺得樓主大驚小怪，外國流行這種面試模式，可以一次過挑選求職者，能省下不少時間。他們又指香港人真的很麻煩，面試見真人說HR沒禮貌，面試見電腦又不滿意，不如直接請。

不過，如果是小公司在學大公司走程序的話，樓主也沒做錯，根本他們就是多餘。要做這種面試的話，就要看對方在行內的地位和出的月薪有多少，過低就不用了。網民又指，其實公司在信奉AI科技的臉容技術，來測試求職者是否適合公司。

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責任編輯：張瑋婷

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