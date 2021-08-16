【蘋果股價】郭明錤看好蘋果採用Mini LED　提出五大投資階段

▲ 最強蘋果分析師郭明錤看好蘋果採用Mini LED，並提出五大投資階段

號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤發表報告指，看好蘋果（美：AAPL）採用Mini LED的產業趨勢以及相關投資機會，並提出五大投資階段的關注重點與時間表，包括第一供應商 （2019–2022年）、第二供應商 （2021–2023年）、MacBook供應鏈 （2021–2023年）、LED產業 （2022–2024年）、以及Micro LED （2023–2026年）。郭明錤建議，投資者可以此規劃短、中與長期的Apple Mini LED趨勢之投資策略。

蘋果芯片訂單規模續擴大 金額佔台積電晶圓總收入逾兩成，看【下一頁】

郭明錤指出，蘋果自2019年開始出現具體的Mini LED量產計劃，故第一供應商便成為市場關注焦點，但認為這個階段的投資價值將逐漸在2021至2022年結束，原因是利好消息均已盡數反映，且新競爭者自2021年開始出現，不過，第一供應商的優勢在於較早建立設計與生產Mini LED相關零部件的能力，建議投資者關注第一供應商能否善用此優勢取得更多非蘋果訂單以維持增長。

郭明錤又提到，蘋果為分散供應風險與降低成本，所以積極找尋Mini LED關鍵組件的第二供應商，估計大部分是內地廠商，具備顯著成本優勢，故若生產良率能符合蘋果要求，出貨比重將顯著成長。

估計MacBook出貨量年均升幅至少兩成

MacBook供應鏈方面，郭明錤認為，Mini LED面板出貨量主要是由MacBook驅動，而非iPad。估計MacBook出貨量在2021與2022年均可錄得約兩成或以上的按年升幅，預測MacBook供應鏈將會重新成為市場關注，並特別關注新規格供應商、新進入者、市佔率顯著成長與規格升級受益者。

預測投資機會來自LED芯片供貨商等

LED產業方面，郭明錤相信，若MacBook與iPad採用Mini LED面板，將會有更多非蘋果廠商仿效及推廣Mini LED的策略，而這將會大量消耗LED的產能，若LED芯片產能利用率能因此顯著改善，LED行業將會出現許多投資機會。在此階段非Apple供應鏈將會成為市場關注重點。

最後，郭明錤預測，晶體尺寸更細小的Micro LED的生產成本將自2023至2024年顯著改善，認為若Mini LED產業能成功，則有助於更多廠商投資Micro LED設計與研發並有助於實現Micro LED大量生產，所以預測投資機會來自LED芯片供貨商、巨量移轉供貨商、封裝供貨商、檢測供貨商與設備廠商。

相關文章：

【私隱爭議】蘋果：只偵測被多國標記的兒童色虐圖片

【iPhone】傳蘋果將iPhone組裝工作交予鴻海 以節省成本

編輯：李哲毅