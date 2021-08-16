【Good Food,Good Mood@iM網欄】名不虛傳的神秘中菜廳 皇仁書院舊生會

前排看奧運女子籃球比賽，日本隊爆冷進入決賽，對決美國隊，最終落敗，但雖敗猶榮。日本選手的身高普遍比美國隊矮，旁述因而提起「宮城良田」這個名字，令我不禁泛起要重看「男兒當入樽」這套經典卡通片的念頭。當年動畫在亞視首播，我還是小學生，因媽媽管教甚嚴，我通常七點便要入房準備睡覺，故只草草看了幾集。還記得當時我跟女主角「晴子」一樣，比較喜歡帥氣而敏捷的「流川楓」，覺得男主角「櫻木花道」只是大傻瓜一名。現在翻看，有了截然不同的感受，開始懂得欣賞櫻木的倔強與執著，亦終於明白為何他能成為故事的靈魂人物。這套動漫十分熱血，皆因故事背景發生在充滿夢想的高中年代，而「學校」與我今天想介紹的餐廳不無關係。

對，就是行會員制兼出名難book的「皇仁書院舊生會中菜部」。素聞此神秘中菜廳水準紮實，性價比高，這晚有幸能「抆衫尾」跟一位「皇仁仔」前來試菜，果然名不虛傳！打頭陣的是「糖桂花餞美國桶蠔」，質感是正宗的外脆內軟，火候掌握得恰到好處，最得我心的是其醬汁，帶有幽幽桂花清香，正！

接著出場的是「豬手兩食」，分別有「南乳炸豬手」與「沙薑燜豬手」；我一向不是豬手的粉絲，但這裡的豬手令我刮目相看！我比較喜歡前者，豬手的皮炸得香脆惹味，皮下的肉依然保持嫩滑，毫不肥膩，是滿滿的骨膠原，令我不禁大讚好吃！

主角「原隻鮑魚佛跳牆」甫登場，眾人即時「哇」一聲，急不及待圍上去拍照打卡。燉湯的材料絕不欺場，包括鮮鮑魚、魚翅、冬菇、原隻金華火腿、老雞、雞腳及豬軟骨，滿滿一煲，盡是濃郁精華的味道，令人忍不住一再添飲。

然後是「大海斑兩味」，包括「雲耳腿茸蒸斑球」及「頭抽炒斑球」。跟豬手一樣，出面的「海斑兩味」通常不能過關，不是過熟，就是平平無奇；這裡的卻是高水準之作，應滑溜的滑溜，應香脆的香脆，調味更是一流。

「翠玉瓜炒聖子皇」的份量直達珍寶級，難得的是巨型聖子並沒有過熟，爽脆可口，無愧稱皇。

「鮮蟹粉扒時蔬」賣相震撼，橙色一片十分吸睛，可惜未到食蟹粉最佳季節；「脆皮炸子雞」皮脆肉嫩，但已飽到上心口，只能淺嚐一件。

話雖如此，「潮式芋頭炒飯」是餐廳名物，不得不試，外表雖然普通，但當中的芋頭則是神來之筆，為炒飯帶來獨特的香味。

接近尾聲，以熱門甜品「腰果露湯圓」作結，甜度啱啱好，滿足！

寫到這裡，剛剛看到有關2022年秋季將推出全新「男兒當入樽」劇場版的消息，值得期待一下！

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