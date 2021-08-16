【5G手機】傳Google於本月底發布Pixel 5a手機　支援5G網絡+4,680 mAh電池容量

▲ Google Pixel 5a或有機會最快在明（17日）推出，提供超過4,500mAh的電池容量。

Google推出的Pixel系列手機一直受到不少歐美消費者歡迎。較早前報道指，Pixel 5a手機會在本年下半年亮相，但官方就未有公布確實的發布日期。據最新爆料消息指，Pixel 5a或有機會最快在明（17日）推出，該機提供超過4,500mAh的電池容量。

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外國科技網站《Android Police》報道指，最近網上流傳疑似是Pixel 5a手機的零件圖片。據圖片所示，Pixel 5a將搭載4,680mAh的電池容量，或成為目前Pixel系列中電池容量最高的手機。

外型方面，Pixel 5a設計與4a 5G沒有太大分別，手機機身採用塑膠質地、設有兩個鏡頭以及指紋辨識器。報道也指出，Pixel 5a僅提供黑色機身，手機搭載Snapdragon 765G處理器，支援5G網絡，配有6.4吋屏幕。

預計Pixel 5a的售價為450美元（約3,502元），該機僅在美國和日本發售。早前外界預料，手機會在本年8月26日發布，但有最新消息傳指，官方會提前在明（17日）發布新手機，但相信可能性並不大。

責任編輯：李寶如