【金價走勢】金價最近1年走勢弱　中資專家指未陷熊市

▲ 金價自去年8月經歷大牛市距今一年，可惜已由高峯的逾兩千美元，累計急插至險守千七美元。

國際金價自去年8月創下每盎司2075美元歷史新高後，距今剛好一年，但今年金價屢創新低，當跌穿1900美元大關後，再失守1800美元心理關，眼下約在1770美元横行。信銀國際的專家深信，金價並非陷入熊市，主因是通脹逼近，揸金始終有抗通脹的保值功能。然而，好淡友對金市是否已由牛轉熊的看法呈大分歧，但無論是正反兩派，齊料今年內金價難再重返1900美元關，在1840美元已見頂。况且，美國加息逼近不利金市，及至年底唯恐再跌破1800美元關，只能在1760美元爭持。

專家對金價最新預測，可按下圖了解

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此外，美資大行花旗仍維持大淡友本色，相信國際金價反覆尋底，料下試至乍現1575美元才止跌喘定。綜合一眾專家的最新看法，當中最牛是中信銀行（國際）首席經濟師卓亮，他回應本報查詢指，金價高低區間料介乎1680至1840美元，年底目標為1760美元。

黃金好友指出3利好【下一頁】

卓亮剖析，雖然聯儲局有機會在第四季宣布減少買債，但美國通脹高企，黃金保值功能仍有一定吸引力，並非進入熊市。

反觀對金市有保留者，包括花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧，他料未來3個月內金價約為1750美元，6個月至1年更乍現1575美元的底位。

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近期，阿富汗政局變天等地緣政冶，加上疫情天災引致供應鏈失衡，令通脹加劇，遂令避險熱錢不敢棄金投股，間接令金市逢低吸引買盤掃貨。

華僑永亨經濟師李若凡預期，金價年內上落區間約1650到1800美元左右，年底目標1700美元。同樣對金價後市較悲觀是上商研究部主管林俊泓，預計金價在1650至1850美元徘徊，年尾見1700美元。可是，資深財經分析師陳欣預期，金價約在1680美元有支持，上望1840美元遇阻力，惟年底再回落至1760美元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪