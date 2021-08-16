【電子消費券】消費券計劃特別安排 未完成登記者可於8月31日或之前 重新遞交書面表格

政府電子消費券計劃已於8月14日截止市民申請，電子登記平台已停止運作，各郵政局及銀行分行亦已停止收集書面表格，而未完成身分認證的市民，最遲需於今日（16日）上載身分證副本。不過，政府昨日(15日)宣布特別安排，容許相關人士於本月31日或之前重新遞交書面表格，但安排不適用於已確認不符合計劃資格或從未遞交登記者。

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政府發言人表示，由於不同原因，如提交的資料有誤或沒有在書面登記表格釘附其身份證複本等，部分市民在登記期內遞交的登記未能獲進一步處理，因此有關登記人如欲重新登記，須先確定是次提交的資料準確及齊全。因應這些登記人或未能趕及在登記期結束前重新登記，政府就此作出特別安排，容許他們於8月31日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委托其可信賴的人士於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。

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未完成登記的市民須上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民若未能按要求在八月十六日或之前上載其身份證複本，亦可透過這個特別安排重新登記，惟上述安排對已確認為不符合計劃資格準則或從未遞交登記的市民並不適用。每名合資格的登記人只可在8月16日至31日期間透過書面表格重新登記一次，經核實資格後，將於10月1日獲發放第一期2,000元消費券。這些市民一般會在9月中旬收到登記結果的短訊通知，他們亦可透過熱線18 5000的語音系統查詢其登記情況。

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責任編輯：羅浩濂