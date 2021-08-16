【帶你睇盤】豪宅地段　全新水電配備　三房實用　叫價780萬

地點方便、生活配套又完善的樓盤，無論是自用投資都十分合適。以下介紹的放盤單位，位於跑馬地傳統豪宅地段，既坐擁名校網，周邊配套又一應俱全，衣食住行不假外求。

今次介紹的單位為跑馬地景光街16-22號高層16室，實用面443平方呎，三房間隔，單位現時叫價780萬元出售。資料顯示，景光街16-22號入伙日期由1972年1月開始，樓齡約49年，物業共有1座，提供40個單位，實用面積由443至454平方呎不等。

放盤單位圖片︰

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放盤單位： 跑馬地 景光街16-22號 高層16室 （物業編號︰BB08289355） 實用面積： 443平方呎 間隔： 三房 叫價： 780萬元 賣點： 裝修新淨企理

全屋水管電線已換

廚房設備齊全，例如備有入牆式焗爐

12名校網

交通方便，區內生活配套齊全，鄰近遊樂場、街市、體育館等

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://property.ricacorp.com/hk/property/%E6%99%AF%E5%85%89%E8%A1%9716-22%E8%99%9F-bb08289355-3-hk

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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