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【帶你睇盤】豪宅地段　全新水電配備　三房實用　叫價780萬

股樓投資 16:49 2021/08/16

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地點方便、生活配套又完善的樓盤，無論是自用投資都十分合適。以下介紹的放盤單位，位於跑馬地傳統豪宅地段，既坐擁名校網，周邊配套又一應俱全，衣食住行不假外求。

今次介紹的單位為跑馬地景光街16-22號高層16室，實用面443平方呎，三房間隔，單位現時叫價780萬元出售。資料顯示，景光街16-22號入伙日期由1972年1月開始，樓齡約49年，物業共有1座，提供40個單位，實用面積由443至454平方呎不等。

放盤單位圖片︰

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放盤單位： 跑馬地 景光街16-22號 高層16室（物業編號︰BB08289355）
實用面積： 443平方呎
間隔： 三房
叫價： 780萬元
賣點：
  • 裝修新淨企理
  • 全屋水管電線已換
  • 廚房設備齊全，例如備有入牆式焗爐
  • 12名校網
  • 交通方便，區內生活配套齊全，鄰近遊樂場、街市、體育館等

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://property.ricacorp.com/hk/property/%E6%99%AF%E5%85%89%E8%A1%9716-22%E8%99%9F-bb08289355-3-hk

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 謝昕蕎

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