【帶你睇盤】豪宅地段　全新水電配備　三房實用　叫價780萬

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地點方便、生活配套又完善的樓盤，無論是自用投資都十分合適。以下介紹的放盤單位，位於跑馬地傳統豪宅地段，既坐擁名校網，周邊配套又一應俱全，衣食住行不假外求。
今次介紹的單位為跑馬地景光街16-22號高層16室，實用面443平方呎，三房間隔，單位現時叫價780萬元出售。資料顯示，景光街16-22號入伙日期由1972年1月開始，樓齡約49年，物業共有1座，提供40個單位，實用面積由443至454平方呎不等。
放盤單位圖片︰
|放盤單位：
|跑馬地 景光街16-22號 高層16室（物業編號︰BB08289355）
|實用面積：
|443平方呎
|間隔：
|三房
|叫價：
|780萬元
|賣點：
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://property.ricacorp.com/hk/property/%E6%99%AF%E5%85%89%E8%A1%9716-22%E8%99%9F-bb08289355-3-hk
註︰
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撰文 : 謝昕蕎