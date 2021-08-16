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拜登指特朗普壯大塔利班 蓬佩奧稱當時仍受控

環球社會熱點 17:14 2021/08/16

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阿富汗武裝組織塔利班正式進入首都喀布爾，時隔20年重奪政權。美國總統拜登上周六（14日）發表聲明指摘美國前總統特朗普，去年達成的協議壯大塔利班勢力。美國前國務卿蓬佩奧反駁指，特朗普任內塔利班仍然受控，呼籲拜登專心應對阿富汗局勢。

防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線 【下一頁】

拜登（Joe Biden）的聲明指出，上任時繼承特朗普（Donald Trump）的阿富汗削軍協議，結果使讓塔利班獲得自2001年以來最強大的軍事力量。拜登稱上任後面臨選擇，要麼執行協議，讓美軍撤離阿富汗；或派駐更多士兵，處理他國的內部衝突。

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（15日）反駁拜登批評，指出即使特朗普去年大幅削減軍隊規模，但塔利班仍然受控，塔利班重奪政權局面並未在特朗普任內發生。然而，有別於特朗普，蓬佩奧指拜登政府拒絕採用威懾模式，才令塔利班聲勢日增，最終更接管喀布爾（Kabul）。

塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責 【下一頁】

蓬佩奧另指，拜登政府對伊朗及俄羅斯等國的態度不如特朗普政府強硬及進取，例如曾下令擊殺伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani），令塔利班等勢力明白，美國政府會剛毅及認真守衛美國安全。蓬佩奧更指若自己仍是國務卿，加上如特朗普一樣的三軍總司令，塔利班就不會明目張膽對抗美國。

蓬佩奧亦表明拜登現時不要再指摘任何人，應該專心解決對美國構成安全威脅的問題。他指摘拜登政府優先處理氣候轉變及種族議題，如此情況在特朗普的4年任期內未曾發生。

責任編輯：李俊儀

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