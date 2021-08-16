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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥都有足球會會所?

名人薈萃 16:49 2021/08/16

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斯基拉特(Skhirat)是位於拉巴特及卡薩布蘭卡之間的城市，這次，我和穆罕默德開車到斯基拉特(Skhirat)探訪朋友(Amin)，他的朋友(Amin)更借出公寓給我們留宿；這個屋苑由六座樓宇組成，純住宅區，相當清靜。

早上，我們步行約10分鐘往小社區吃早餐，餐廳不少，但售賣的食物大同小異，薄餅及茶等，其中一間商店門外大排長龍，好奇心看看，原來售賣摩洛哥快閃三文治，這些人都趕返工!

早餐後，在民生市集購買食物及用品，因為我們將在斯基拉特(Skhirat)小住數天；在多間食材商店格價後，穆罕默德總會說，這裏的價錢比起沙漠厄夫城市(Erfoud)太貴了…..!

下午，穆罕默德的朋友(Amin)帶我們去足球會所遊玩，疫情關係，加上這是私人地方亦特別嚴謹。

Amin帶領下進入會所，這裏不是星級會所，但感覺休閒，有倘大的園林泳池，且可眺望海景及露天獨立休憩小屋等，我和穆罕默德開心盡情享受簡單一個下午。

記得有天，穆罕默德的哥哥介紹我們到一個岸邊的會所，環境相當清靜，這餐廳建築在海上，外觀已料到是高級餐廳，我們坐下後仔細看餐牌，價錢並不是平民能夠負擔的消費，這刻，我和穆罕默德說，如我們在這裏午膳花費相當高，可能又吃不飽，不如往別處午膳吧!

隨後，我們開車到小區的餐廳食摩洛哥菜…..。晚上我們又在小區食燒烤；其實，這兩餐加埋的價錢，也不及會所餐廳的一餐，且相信穆罕默德也不喜歡吃西餐。

這高級會所在建築岸邊，環境清優。

足球會所有倘大的泳池及遊樂設施

三五知己休閒坐在特色小屋閒聊

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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