【匯豐 5】滙豐收購新加坡安盛 涉資近45億元

滙豐控股（00005）宣布，間接全資附屬公司滙豐保險集團（亞太）已訂立協議，以5.75億美元（約44.85億港元）收購AXA Insurance Pte Limited（新加坡安盛）的100%已發行股本，該擬收購項目仍須經監管機構批准。

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以年化新保費計算，目前新加坡安盛為新加坡第八大人壽保險公司、第五大財產及意外保險公司及領先團體醫療保險公司。截至去年12月底止年度，新加坡安盛的資產淨值為4.74億美元，年化新保費為8,500萬美元，總保費為7.39億美元，稅前利潤為2,300萬美元。預計完成整合後，新加坡安盛可即時向滙豐貢獻盈利。

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記者：郭秀慧