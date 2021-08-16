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【匯豐 5】滙豐收購新加坡安盛 涉資近45億元

股樓投資 16:37 2021/08/16

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滙豐控股（00005）宣布，間接全資附屬公司滙豐保險集團（亞太）已訂立協議，以5.75億美元（約44.85億港元）收購AXA Insurance Pte Limited（新加坡安盛）的100%已發行股本，該擬收購項目仍須經監管機構批准。

【大行報告】摩通指內房政策明朗化 利潤率料今年見底【見下頁

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以年化新保費計算，目前新加坡安盛為新加坡第八大人壽保險公司、第五大財產及意外保險公司及領先團體醫療保險公司。截至去年12月底止年度，新加坡安盛的資產淨值為4.74億美元，年化新保費為8,500萬美元，總保費為7.39億美元，稅前利潤為2,300萬美元。預計完成整合後，新加坡安盛可即時向滙豐貢獻盈利。

【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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記者：郭秀慧

收購 安盛 保險公司 新加坡 滙豐控股（00005）

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【夢想本應翱翔@iM網欄】藥油結合香水拓年輕人市場　憑「數碼化」跨過「疫」境

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