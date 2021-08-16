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【監管跌市】中資企業據報「無上限」薪酬求聘前官員　應對監管部門整頓

股市 16:37 2021/08/16

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傳中企高薪聘前官員，應對監管風暴

監管風暴一波接一波，彭博報道，更多中國企業尋求招聘在監管機構任職過的人士，尤其是負責金融體系監管機構，及負責工商信息等部委的官員最受追捧。報道引述獵頭公司指，一些公司官戶開出的薪酬待遇接近300萬人民幣，約為公務員平均薪酬的60倍，而對合適人選的預算是「無上限」。

此外，整頓行動的全面性，也令公司目標定得很高，至少要尋找部門副主管級別的員工，而這些人選供不應求。例如，證監部門和各部委的官員必須在離職3年後才能在被監管的公司任職，低級別的公務員亦需兩年「冷河期」。

報道提及有一些前官員已從商，例如曾在中國證監會主管新股審批的郭旭東，去年轉為當代科技產業副董事長；中國證監會前發言人鄧舸去年擔任國信證券總裁等。 不過，有獵頭公司稱，如果一位政府官員已經達到部門主管級別，政治生涯就更加確定，要他們為錢而放棄並不容易。

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編輯：區嘉俊

港股 經濟 獵頭公司 中國

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