▲ 【航空告急】港府收緊16個地區到港人士檢疫要求 非港人無法從美國、法國入境

港府宣布由8月20日凌晨起收緊16個海外地區到港人士的檢疫要求，包括將美國、法國、瑞士、荷蘭、西班牙、泰國、馬來西亞、孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、斯里蘭卡、坦桑尼亞、土耳其、阿聯酋升至15個高風險A組指明地區，意味21日內曾在相關地區逗留或過境超過兩個小時的非香港居民，不得入境。

港府目前將英國、巴西、印度、印尼、愛爾蘭、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非列為高風險地區，最新名單令高風險地區增至25個。

港府目前只准已完成接種疫苗的香港居民從高風險地區回港，而且需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天，然後再7日自行監察。

港府簡化疫情風險等級 國泰航空8.9起重新往返英國印尼菲律賓、僅限已打疫苗港人，可見【下一頁】

另外，港府也將澳洲由低風險C組指明地區提升至中風險B組指明地區，未接種接種疫苗的非香港居民不得入境，完成接種疫苗、血清抗體測試呈陽性的人士，可於指定檢疫酒店接受7天強制檢疫，否則要檢疫14日（沒有血清抗體測試的已接種疫苗人士）、21日（未完成接種疫苗人士）。

港府重新歸類澳洲後，被評為低風險地區的只餘新西蘭，港府目前對大中華地區有另一組出入境標準。

國泰航空 （00293） 股價未受影響，全日仍升1.4%。據悉，國泰航空因應港府限制持續，除了安排由「閉環工作」的機組人員經營較高風險地區的航班外，也增加安排非閉環工作的機組員工僅於香港出發航班執勤，抵達目的地留在機艙，然後以乘客身份回港。

相關文章：

【國泰293】國泰航空上月載客率創近一年高、個別前往英美航班爆滿 貨運淡季需求仍上升

【大灣區】國泰航空CEO：國泰不怕有競爭 大灣區航空擬於國慶日首航

【大行報告】券商普遍對國泰航空前景趨樂觀 富瑞：客運業務已見底

記者：麥德銘