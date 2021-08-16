【港元定期存款】港元半年定存0.8厘膺高息王 大行加息搶吸跨年錢

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港元拆息逾11年新低，但有大行卻低調推特高息的港元定期存款，主要針對大戶及力吸新錢。東亞（00023）近期新推3個月港元定存年息0.75厘，半年年息更達0.8厘，門檻齊為50萬元，上限1000萬元，且須新資金及分行開立等附帶條件。如以6個月港元定存計，一躍而成高息王。不過，3個月期年息，卻不及富邦的3.28厘。
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按東亞上述半年存息的入場費50萬元來衡量，全期賺息4000元。此外，今天（8月16日）交銀香港略加3個月定期存款年息0.05厘，新報0.65厘，市料主要為追落後。
3個月人幣定存最高息2.55厘【下一頁】
檢視一個月拆息已6連跌，今天乍現0.06厘的11年新低，3個月僅得0.14厘，半年也不過是0.25厘。而冠絕全城的6個月定存年息高達0.8厘，3個月定存年息更有3.28厘，凸顯大小行在牌面上不惜蝕本鬥搶。專家拆解，以港股近期易跌難升，有分析更指，淡友在騰訊（00700）及美團（03690）兩大重磅股出手，造淡足以推低恒指逾百點，難免令游資熱錢急覓避風港，遂令個別銀行以高息力吸防守資金。
華僑銀行經濟師謝棟銘認為，本港失業率雖已見底，但經濟復甦動力仍取决於通關等因素。
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記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪