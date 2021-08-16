【監管風暴】秦檜與包青天同一級別？ 官媒指要治理篡改歷史網遊 遊戲股視頻股齊急跌

中央廣播電視台旗下的央廣網，早前發表評論，直指「肆意篡改歷史網絡遊戲當治理」。該文指，近日有網絡遊戲把岳飛設計成投降者，把奸臣秦檜定位為高等級的「天」，與清官包青天同級等。央廣網認為，網絡遊戲是具有公共文化產品的屬性，也是歷史及文化傳播的方式，容易潛移默化影響參與者的思想與判斷，被動接受「加工」的歷史。

該評論認為，歷史是文化的支撐，肆意篡改歷史的網遊是劣質甚至有害的文化傳播，由於網遊的主要玩家是青少年，亂改歷史會引起歷史觀、民族觀、國家觀及文化觀的誤導。因此，網遊行業必須自律，對歷史有基本尊重及敬畏，而監管部門亦應強化審批管理，對違反以上原則的遊戲零容忍。

受消息影響，短視頻及遊戲股均應聲下跌，其中快手（01024）及嗶哩嗶哩（09626）均創52周新低，收報74.65元及560.5元，而騰訊控股（00700）亦跌3.5%至453.8元。

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