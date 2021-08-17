【職場熱話】老闆不滿同事經常「射波」 一個舉動令同事苦惱不已 網民直呼有才

「射波」是香港人的特色用語，意思是同事突然放假將工作交予其他人，現在多數就指員工沒病裝病請假。公司總有員工久不久就要「起腳射波」，老闆明知是假的但又沒辦法。近日有網民於網上討論區發文，指同事射波太多，老闆竟給他頒獎。

網民經歷：

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帖文一出，不少網民笑得肚子痛，稱老闆十分有才。亦有酸民覺得老闆不尊重員工，是在公開處刑。其他人就馬上反駁：「現在是誰不尊重誰？同事不斷射波，老闆不炒他就算好，現在玩一下也不行？」、「出錢買獎盃給他還不尊重？」

另外有人回答樓主的問題，指同事可以說「多謝老闆！我會繼續努力！」，又或「多謝老闆！這是我人生的第一個獎杯！」、「我以後會繼續努力，希望能有第二個獎盃！」等。不過亦有網民奇怪，為甚麼樓主要幫同事想發言，又猜測這就是傳說中的「我的同事就是我」。

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責任編輯：張瑋婷