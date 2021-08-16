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【理財小智】學懂50-30-20法則　老後不用再為金錢煩惱 　

環球政經 18:30 2021/08/16

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個個話要儲蓄，但又是否儲得有效？坊間有不少理財或儲蓄方法，「信封儲錢法」、「6個罐子理財法」、「52周儲錢法」等，如果已踏進社會，工作已有好幾年的人覺得這些方法不夠有效，還是因儲蓄而感到盲目？或許可嘗試「50／30／20」管理資金，如月入1.7萬元按這個方法儲蓄，在一年後至少也會有4萬元。

相信大家小時候也曾學過分清「想要」和「必要」，而「50／30／20」也是沿用這套理論。所謂「50／30／20」法則，意即把月薪以50%（必要支出）、30%（非必要支出／想要）、20%（儲蓄投資）作分類，如月入１.8萬元，即分成9,000元、5,400元及3,600元。

50%的必要支出

這一項包括日常生活中必定會花費的產品，如食品、車費、租金、按揭貸款、健康保險、債務和供車費用等。如必須支出已佔月薪一半以上，就可能需要削減當中可變的成本，又或是調動非必要支出的佔比，更直接的解決方法，當然是尋找一份更月薪金額更高的工作。

以月薪1.8萬元為例，扣除50%後，一個月的必要支出為9,000元，職場小薯若尚未租屋住則較易作衡量，如家用、保險、學費債務等；如月入達3萬元的員工，有約1.5萬元的必須支出，多要衡量供樓貸款、供車費用等。

20%的儲蓄投資支出

這一項則包括流動性儲蓄，如應急基金、退休儲蓄以及其他投資項目。在儲蓄投資中，應急基金也佔有重要一環，如有甚麼突及事情或是面臨被裁，應急基金也至少可應付未來三至六個月的基本日常使費，有人則建議可先建立應急基金，然後再專注於長期投資。月入１.8萬元的話，即儲蓄投資支出一個月有3600元，職場小薯可先儲夠半年，期後便可按需求分拆固定儲蓄及投資項目，一年後不計股市升跌，至少也有4萬元。

30%的非必要／想要支出

這一項則包括一些不太重要的支出，像是旅遊、訂閱費用、社交飲食費用、購物和娛樂等。例如想換新手機，又或是想購買更高級的車輛，其實也在屬於這個類別。

事實上，「50／30／20」分配法則靈活性較高，如收入及支出改變，也可以因應作改變，並可令人自律地控制支出，並制定一份適合自己的計劃，不少工作的月薪其實會按年資而漲，因此管理資金數目也會不斷上漲。如每月收入扣除了必要支出後，已所剩無幾，當先要做的，便是增加收入，或是尋找一份更高薪的工作。

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責任編輯：黎淑雯

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