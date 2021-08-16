【小米1810】傳小米造車總部落戶北京 新手機發售1分鐘銷售額突破3億人幣

內媒報導稱，小米（01810）汽車的總部及首間工廠將會落戶於北京，而根據小米正在招聘的汽車相關的工作崗位，其工作地點集中於北京海淀區以及上海徐匯區。小米全日跌2.4%，報24.85元，成交29億元。

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報導指，自從小米公布造車後，其總部及工廠選址就受到外界關注，有傳北京、上海、武漢等地都積極爭取小米造車。而小米董事長雷軍亦曾多次走訪長城汽車（02333）、上汽集團（滬：600104）、東風汽車（00489）等廠商。

另外，小米新一代MIX 4手機今早發售，小米手機的官方微博公布，開售1分鐘全渠道銷售額便突破3億元人民幣，而小米平板5系列亦於5分鐘內售出20萬台。

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據悉，小米MIX 4配備CUP全面屏幕，該技術投放了3年時間及5億元人民幣研發， 精準達400ppi，其售價介乎4,999元至6,299元。

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