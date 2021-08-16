  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】傳小米造車總部落戶北京 新手機發售1分鐘銷售額突破3億人幣

股樓投資 17:25 2021/08/16

分享：

內媒報導稱，小米（01810）汽車的總部及首間工廠將會落戶於北京，而根據小米正在招聘的汽車相關的工作崗位，其工作地點集中於北京海淀區以及上海徐匯區。小米全日跌2.4%，報24.85元，成交29億元。

【匯豐 5】滙豐收購新加坡安盛 涉資近45億元  詳情請看[下一頁]

報導指，自從小米公布造車後，其總部及工廠選址就受到外界關注，有傳北京、上海、武漢等地都積極爭取小米造車。而小米董事長雷軍亦曾多次走訪長城汽車（02333）、上汽集團（滬：600104）、東風汽車（00489）等廠商。

另外，小米新一代MIX 4手機今早發售，小米手機的官方微博公布，開售1分鐘全渠道銷售額便突破3億元人民幣，而小米平板5系列亦於5分鐘內售出20萬台。

【大行點睇】比亞迪急回逾7%　惟中信証券繼續重點推薦 指合理價值應為447元  詳情請看[下一頁]

據悉，小米MIX 4配備CUP全面屏幕，該技術投放了3年時間及5億元人民幣研發， 精準達400ppi，其售價介乎4,999元至6,299元。

大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

小米集團－W（01810） 汽車 經濟 雷軍 MIX 武漢 香港 北京 上海 人民幣

下一篇文章

【電子消費券】消費券計劃特別安排 未完成登記者可於8月31日或之前 重新遞交書面表格

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生