【大行點睇】比亞迪急回逾7%　惟中信証券繼續重點推薦 指合理價值應為447元

中信証券發表報告指，比亞迪（01211）全新e平台3.0首款城市純電車型「海豚」發布，定價9.68至12.48萬元，在購置成本上相比同級別燃油車如大眾Polo、本田飛度有競爭力。空間方面，海豚具備2700mm超長軸距，較同級別燃油車長6%。核心配置上，海豚搭載八合一電驅總成及熱泵系統，百公里電耗低至10.3kWh。標配刀片電池，續航405/301km兩種版本可選。同時具備800V高壓快充功能，5分鐘可補充150km續航。另外，「海豚」具備可定製化選項，精準迎合年輕消費羣體審美趨勢。同時後續還有海鷗、海豹、海獅等「海洋系列」車型值得期待，推動公司車型週期繼續向上。

該行考慮到公司電動車銷量提升，動力電池外供、儲能電池出貨加速，上調公司2021/22/23年歸母淨利潤預測至49.1/88.1/122.4億元(原預測為49.0/75.5/103.1億元)，現價對應A股PE 175/97/70倍，對應H股93/52/37倍。按分部估值，參照可比公司，給予2022年公司造車/動力電池/控股比亞迪電子/半導體和電動供應鏈分別為5930/3087/658/757億估值，加總得公司合理價值10643億，對應A/H股目標價372元/447港元，維持公司（A+H股）「買入」評級，繼續重點推薦比亞迪。

大行對比亞迪評級及目標價：

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