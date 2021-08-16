【航空復甦】英美航空業復甦　航空公司預料最快9月解除旅遊禁令

▲ 英國政府最近十分努力推動美國開放邊境，並在本週呼籲美國撤銷自2020年3月以來實施的旅遊禁令。（法新社資料圖片）

疫情對航空業帶來嚴重打擊，但近日歐美則有望傳出好消息。英國政府最近十分努力推動美國開放邊境，並在本週呼籲美國撤銷自2020年3月以來實施的旅遊禁令。隨著美國廉航公司捷藍航空推出倫敦往返紐約的新航線，英國航空公司開始對兩地的旅遊往來回復信心，認為禁令最快可在9月之前撤銷，最遲則是11月。

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捷藍航空甚至為倫敦往返紐約航線重新設計了飛機，足見其對行業復甦的信心。外電報導，捷藍航空首架跨大西洋航班將於週三（18日）晚上從甘迺迪機場起飛。該公司還將陸續開啟從甘迺迪機場到倫敦的格域機場航線，單程機票起價為941美元（約7323港元），略低於英國航空公司和維珍航空，後者同期的機票價格平均為980美元（約7627港元）。

美國作為英國的最大遊客來源國，每年有近400萬美國遊客造訪英國，而紐約往返倫敦是英國航空最賺錢的航線。倫敦的希斯路機場作為英國最繁忙的機場，負責人亦呼籲政府採取更多防疫措施以增加班次。機場發言人表示，「由於現在已接種疫苗的美國遊客無需隔離便可前往英國，英美必須也就英國旅客全面接種疫苗達成協定，以重新開放英國往美國的旅遊市場。」

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責任編輯：李智美