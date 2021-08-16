【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價一度挫逾6%創新低

內地搜尋引擎百度集團（09888）上周四（12日）公布業績後，遭多家大行下調目標價，拖累股價連日急挫，今日（16日）低見144.5元，曾跌6.2%，創上市新低，至收市報146.7元，跌4.8%，成交達7.9億元。

大行予百度最新投資評級及目標價﹕

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大和發表研究報告指，百度今年第二季業績表現穩健，但擔心監管及疫情等風險，因此降其目標價，由335元下調16.4%至280元。該行指，百度第三季收入增長指引符合該行預期，而業績電話會議得到較多正面訊息，包括集團人工智能業務的變現在軌道上，且雲業務收入增長明顯提升。

該亦指，考慮到旗下美國上市的愛奇藝訂閱增長有所減慢，加上收購YY直播整合速度慢過預期，同時在監管不明朗及疫情再起之下，調低公司今年至2023年收入預測2%至4%，維持「買入」評級不變。

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記者：郭秀慧