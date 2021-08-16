【華融危機】2015年上市後盈利全蒸發 華融料錄達千億元減值損失 巨債或靠中信集團入主拯救

市傳國務院旗下的中信集團，正在商討入主中國華融（02799），成為後者控股股東，國務院亦已批准了該方案，意味華融或成為中信的子公司。消息指，中信的團隊已完成盡職調查，但上周團隊仍在華融總部。另外，現時尚未有入主的方案時間或細節，而華融超過200億美元的境外債券亦未知如何處置。

華融已因未能公布財報，停牌了一段時間，消息指公司將於本月披露盈利預警及2020年的財務報表，或將公布達到千億人民幣的減值損失，將為公司2015年在香港上市後所有盈利的總和，令公司資金出現巨大缺口及再融資壓力。

現時公司正在出售除不良資產主業以外的業務，涉及7間金融子公司包括華融信託及華融金融租賃，但尚未知能籌集多少資金。

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