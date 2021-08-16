  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華融危機】2015年上市後盈利全蒸發 華融料錄達千億元減值損失 巨債或靠中信集團入主拯救

股樓投資 16:00 2021/08/16

分享：

市傳國務院旗下的中信集團，正在商討入主中國華融（02799），成為後者控股股東，國務院亦已批准了該方案，意味華融或成為中信的子公司。消息指，中信的團隊已完成盡職調查，但上周團隊仍在華融總部。另外，現時尚未有入主的方案時間或細節，而華融超過200億美元的境外債券亦未知如何處置。

華融已因未能公布財報，停牌了一段時間，消息指公司將於本月披露盈利預警及2020年的財務報表，或將公布達到千億人民幣的減值損失，將為公司2015年在香港上市後所有盈利的總和，令公司資金出現巨大缺口及再融資壓力。

現時公司正在出售除不良資產主業以外的業務，涉及7間金融子公司包括華融信託及華融金融租賃，但尚未知能籌集多少資金。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

債券 金融 中國 人民幣 停牌 中國華融（02799）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成
【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記