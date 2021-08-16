【人民幣定期存款】3個月人幣定存最高息2.55厘 抽資效應致加息戰升級

▲ 人行於本周五發行250億元人民幣央票，巿料再令拆息抽升。

離岸人民幣拆息持續高企，今天（8月16日）無論是隔夜息、以至短中長息皆突破3厘或以上，專家指反映市面頭寸呈緊絀，適逢人民銀行今早公布，擬於本周五（20日）來港發行總額250億元（人民幣，下同）央行票據，市料在抽資效應下，勢再挾高拆息，港銀的人民幣定期存款的加息搶客戰，或再激化。

各行3個月人幣定存息有幾高？可按下圖了解

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今天華僑永亨暫加人幣短存息，把1個月年息微升0.05厘，新息率至1.85厘。而綜觀8月至今上半個月，9間大小行齊加不同存期的年息，包括罕有兩間發鈔行應戰，如渣打重推逾兩厘特惠息，半年人幣定存享年息2.2厘，門檻僅3萬元，但須指定電子渠道開立等附帶條件。滙豐亦於上周一（9日）驟加7天人幣定存年息0.5厘、至10.5厘，頓晉級冠絕全城超高息。

1年人幣定存息最高2.7厘【下一頁】

至於人行快將透過金管局來港向機構大戶標售的央票，當中3個月期佔100億元，1年為250億元。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，參考二手市場的3個月央票，票息約為2.5厘，料即將投標的最高接納息率約為2.45厘。此外，再比併同屬低風險的3個月定期存款，高息王是招商永隆的2.55厘，而3個月拆息現已抽高至3.21867厘。

林俊泓又預計，以1年期央票的二手票息約2.55厘來看，料快出台者的中標息率約2.5厘左右。檢視一年定期存款息率，眼下以華僑永亨及南商的2.7厘居首，仍較拆息今早報3.23192厘為低。

另方面，業界緊盯人行上述央票的反應，雖料可超額認購，但卻關注縱有息差優勢，承銷難再熱爆受捧，畢竟在內地疫情及汛情夾擊下，今早揭盅的7月份經濟數據皆遠遜預期，再加上監管風險、以至中美博弈升級，俱令外資對人民幣資產抱戒心。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪