【樓市熱話】以為月租酒店很好住 港男住半個月即搬回家 原因竟是這個

疫情令各國禁止旅客入境。首當其沖受影響的行業就是酒店業。他們為了增加收入，推出了不少優惠，如Staycation和月租等。很多市民被吸引而去，形成了新潮流。近日有網民於網上討論區發文，指月租酒店的人太傻了。

網民經歷：

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網民覺得樓主的想法有點奇怪，因為住月租酒店本身就預料到不能煮食，不明白他在抱怨甚麼。樓主就回應本來自己以為會十分爽，誰知道現實和理想真的有出入。

亦有人覺得樓主很有錢，月租至少8K起，有這個錢不如短租套房更好住。更有住過月租酒店的網民分享經歷，指自己住了三個月酒店，房間小，又不能打開窗戶令他感到壓抑，甚至有點抑鬱。

有網民覺得樓主可以買一個小型熱水煲來煮即食麵，但其他人就稱不是長遠之計，吃兩天也不想再吃了。

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責任編輯：張瑋婷