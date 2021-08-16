【ET講股通】梁耀康：揀強沽弱（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日走勢偏軟，恒生指數最多跌345點，低見26046點。騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 拖低大市之外，汽車股今日亦捱沽，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 同樣報跌。港股後市走勢如何，能否守住二萬六千點關。《ET講股通》主持梁耀康為你分析。（開聲聽↓）

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00：00 - 港股今日市況解讀 宜揀強沽弱

00：55 - 利淡因素一：內地監管部門遊戲業

01：33 - 利淡因素二：內地七月份經濟數據遜預期

02：29 - 港股後市分析 恒指若守25920點仍穩妥

03：41 - 轉弱股份要留意 汽車股宜先持盈保態

07：02 - 若要沽貨套現 宜選弱勢科技股

07：49 - 創科 （00699） 、寶勝 （03813） 、新秀麗 （01910） 可趁調整吸

09：00 - 潛力股：歐舒丹 （00917） 表現硬淨

09：16 - 潛力股：華潤水泥 （01313） 值得留意

12：25 - 港股後市展望分析 毋用太悲觀

14：07 - 股票分析：嘉和分析 （06998） 股價前景如何

16：37 - 股票分析：阜博 （03738） 股價前景如何

18：04 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價前景如何

16：37 - 股票分析：阜博 （03738） 股價前景如何

21：16 - 股票分析：騰訊 （00700） vs港交所 （00388） 點揀

25：45 - 股票分析：中電 （00002） 股價前景如何

29：02 - 股票分析：完美醫療 （01830） 股價前景如何

33：10 - 股票分析：德昌電機 （00179） 股價前景如何

35：08 - 港股收市速報

恒指全日收報26181點，跌210點，大市總成交1,339億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股承接早前弱勢，主因兩點：一、內地監管當局再批評遊戲業，科技股普遍受壓，騰訊 （00700） 跌3.5%至453.8元，美團 （03690） 跌5.1%至221.4元，二綫科技股更傷；二、內地7月經濟數據全面放緩，拖累市場氣氛。

後市宜守25920點 炒股不炒市

展望後市，恒指若能守住前低位25920點，則維持炒股不炒市的策略，只要個股技術走勢可以，暫時毋須過分擔憂。

揀強沽弱，需留意部分板塊轉弱。汽車股轉弱，吉利 （00175） 跌6.7%至26.55元，失守上升軌；比亞迪 （01211） 跌7.2%至253.6元，失守前浪底支持。若持有兩股，宜考慮減磅，吉利關鍵位為26元。若有意做淡，亦宜揀強沽弱，從科技股中尋找追沽對象，不宜向汽車股埋手。

早前提到的創科 （00669） 、寶勝 （03813） ，續可留意。輕奢消費品股造好，新秀麗 （01910） 升4%至15.08元，歐舒丹 （00973） 升3.6%至28.55元。

水泥股亦有好表現，華潤水泥 （01313） 升3.1%至7.64元，後市續留意水泥價格走勢，目標價看8.35元、8.5元，短線止蝕用7.34元、7.09元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰嘉和生物、阜博、海螺水泥、港交所、中電、完美醫療、德昌電機︰立即觀看】

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