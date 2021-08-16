【理財智慧】技術分析入門 圖表形態：頭肩底

頭肩底（Head and Shoulders Bottom）是一個預示股價好轉上升的圖表形態，一般會在大跌市後見到。

典型的頭肩底可分成三大部分，分別是左肩、頭部及右肩。在圖表上呈倒轉的金字塔形。

1.左肩：股價經過一段長時間的跌浪後，開始有資金見低吸納，股價有反彈及呈短時間的升勢，但由於上方蟹貨重重，股價便在某個點（A點）回吐，形成左肩。

2.底部（頭部）：股價持續下跌，更跌穿左肩的低點，其後在低位再見反彈及資金買入，股價再升至左肩頂（A點）附近，形成頭部。一般而言，若在頭部時的成交，在反彈時會上升，在頭部的最低點成交量明顯放大便更理想，意味着有大資金不停的買入，支撐股價。

3.右肩：股價在頭部頂（A點）下跌，一般會跌至左肩底附近甚至是稍為跌穿，但由於資金已在前部分不斷的買入，股價不會跌至頭部底點。股價在左肩底附近反彈至A點（此時已連成一條頸線），若升穿頸線即為突破。要注意的是，股票的成交量在右肩部分應見明顯窄小，顯示貨源歸邊，股票盡在強者之手，突破時自然容易推升股價。

實例：

以上為長城汽車（02333）的日線股。長城汽車在2021年2月至7月有一個頭肩底的圖表形態，更在右肩做了一個收縮再突破，有7月尾後了個回調但在頸線上有支持。

注意事項：

1.形成時間：頭肩底是股價反轉的形態，一般要較長的時間整固，而整固的時間愈長，股價突破時的爆發力便愈強

2.對稱性：一般頭肩底在圖表上看，會呈高度的對稱性，營造左肩的時間與右肩差不多，左右肩的高度大致一樣，但若右肩略為跌穿右肩再強力反彈，形成洗盤便更好。

3.成交量：頭肩底，又或說所有圖表態都要留意成交量及股價的價格行為，意指股價上升時成交量應該上升，下跌時成交量也要下跌。而在頭肩底中，頭部的最低點，成交量若放大，代表有大戶在低位掃貨買入；而右肩成交量也應顯著收縮，代表貨源歸邊，而突破時成交量放大，股價突破也更為可信。

▲ bitcoin 在2019年9月尾至2020年7月尾也見頭肩底，讀者可否畫出左肩、頭部、右肩及頸線呢？

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編輯：黃銳