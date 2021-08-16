【政府工略】土地註冊處請合約文員 月薪1.3萬 需輪班當值

土地註冊處請合約文員，月薪13,790元，主要操作電腦打印機及列印報告，應徵人士需完成中五課程。職位需輪班當值工作，當中包括通宵更次，而工作地點於西貢區。與此同時，職位將按非公務員合約條款聘用，合約期為12個月。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人須以〔G.F. 340(3/2013修訂版)〕表格提出申請。該表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。填妥的申請表必須於截止申請日期或之前送達下述查詢地址。請在信封面上註明「申請合約文員(輪班當值)職位」及回郵地址。請緊記支付足夠郵費，否則申請文件將退還寄件人及將不獲考慮。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。持有附註(g)學歷的人士如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內，以郵寄方式遞交修業成績副本及證書副本，並在信封面和證明文件的副本上註明網上申請編號。若提供的資料不全，或以傳真／電郵遞交的申請將不獲考慮。上述職位空缺的資料，亦載於香港特別行政區政府的「香港政府一站通」網站。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座28樓土地註冊處人力資源組

查詢電話：2867 5542

截止申請日期(日/月/年)：27/08/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂