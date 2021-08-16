【筍工推介】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理 月薪逾2.2萬元

衞生署近日招聘中醫藥助理，雖並非請中醫師，主要負責中藥商及中成藥相關的職務，不過求職者需持有香港中醫學或中藥學學士學位，或者同等學歷。職位月薪22,760元，獲聘者在合約期內工作表現和行為良好，合約圓滿結束後可獲約滿酬金。有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否符合資格。申請將於8月26日截止，申請者可經互聯網、親身或郵寄遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：



申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期之前連同入職條件所列的證明文件副本送達所列查詢地址，信封面須註明「申請中醫藥助理職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署 ，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



在網上遞交申請的人士，須在9月2日或之前，把有關成績單、修業證書及工作經驗的證明文件副本，郵寄至所列查詢地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交有關成績單╱修業證書的正本。



如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

查詢電話:2961 8444

截止申請日期(日/月/年) :26/08/2021 23:59:00

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