【樓市熱話】綠表一直轉不到居屋 港男嘆交公屋雙倍租很「甘」 網民：無老人家唔好預計會抽到

公屋有一定的彈性制度，「富戶政策」就是指資產或每月入息超過現行公屋限額一定數目，便需繳交倍半至雙倍租金，甚至被收回單位。不過，公屋人士就覺得雙倍租金太貴。近日有網民於網上討論區發文，指他一直想綠表轉居屋。

網民經歷：

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不少人覺得樓主身在福中不知福，指「掙那麼多的錢也能住公屋，你到底能有多慘？」、「雙倍租也貴？有沒有出去租過樓？」等。他們更直言：「既然你覺得自己很慘，不如搬出去住？」

亦有網民為樓主出謀獻策，詢問他家中是否有老人家。可惜樓主並沒有和老人家同住，令網民大嘆：「無老人家唔好預計會抽到！」，又稱綠表和白表抽中的機率基本上差不多。既然如此，樓主亦可考慮另一個方法就是用綠表買二手公屋或居屋，不急的話就住着公屋慢慢抽。

【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

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責任編輯：張瑋婷