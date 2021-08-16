【虛擬銀行】眾安推新產品「出糧 FastPass」　可提早7日出糧及免息

▲ 虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）推出新產品「出糧 FastPass」。

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）推出免息提早出糧新產品「出糧 FastPass」，容許用戶最早在原本出糧日的7日前取得月薪，申請人月薪需8000元或以上。

該產品現已開放予眾安員工及其親友試用，該行部分特選用戶獲ZA Bank邀請後，亦可獲申請資格。現有及全新用戶則可透過網站或ZA Bank App登記，加入等待名單。不過，若用戶完成登記後，再邀請2名好友登記，可即時獲得申請名額。

實際操作上，用戶可透過ZA Bank App完成設定，選擇每月自動提早出糧的日期，以及實際出糧的日期。在用戶指定的提早出糧日，ZA Bank將自動把月薪存至用戶戶口，由當日起計算的7日內，不設任何利息費用。7日後，眾安會從ZA Bank戶口自動全數扣還款，若當日用戶的ZA Bank活期賬戶內有足夠結餘作自動扣賬，則不會收取任何利息費用。另外，該行亦指，現階段豁免「出糧 FastPass」的服務費用。

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編輯﹕賴奕羚