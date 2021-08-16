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【Google】Google被裁定侵犯五項 Sonos專利　或面臨禁止進口相關產品

環球政經 16:04 2021/08/16

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據《路透社》消息指，美國國際貿易委員會（ITC）上周五（13日）裁定Google（GOOGL）違反五項Sonos（SONO）有關智能揚聲器和相關技術，這可能會導致Google相關產品禁止進口。

【Google】Google Meet推新功能 每次會議最多可添加25位主持人 提供更多安全功能  【下一頁

美國國際貿易委員會首席行政法法官Charles Bullock在簡短的裁決書中沒有解釋為甚麼Google違反1930年的聯邦關稅法，即《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley），旨在防止不公平競爭。

Sonos對初步裁決表示滿意，稱該裁決「確認了Google公然侵權」，又指會進一步努力捍衛其技術，防止被更大的競爭對手盜用。Sonos的股價在盤後交易中上漲了11.4%。

【在家工作】Google員工若選擇在家工作 薪酬或將被扣減　【下一頁

Sonos一直試圖阻止Google從中國進口Google Home智能音箱、Pixel手機和其他產品。

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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