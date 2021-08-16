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【港股解構】中金：港股逐進布局期　價值股短綫或補漲　成長股跑贏仍是大方向

股市 15:24 2021/08/16

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中金：港股逐進布局期　價值股短綫或補漲　成長股跑贏仍是大方向

中金指，雖然監管不確定性仍是左右短期港股波動的主要因素，但市場可能已經計入過多悲觀情緒，尤其是對優質成長股，認為市場可能逐步進入「佈局區」。中金指，港股和中概股業績期就尤為關鍵，一方面可以作為市場衡量前期政策壓力對盈利影響的評估參考，另一方面也可以成為投資者擇優佈局的主要依據。

該行認為，在經濟增速整體趨緩的大宏觀背景下，成長股跑贏可能依然是大方向。

張憶東：互聯網政策明朗前港股仍被壓制，配置應「以長打短」，看【下一頁】

中金指，預計美國債息仍可能存在上行空間，尤其是在美聯儲開始暗示減量的時候，例如在9月FOMC會議前後，或者最早在8月底 Jackson Hole全球央行年會附近，進而帶動表現落後部份價值股補漲和階段性跑贏。

該行又指，由於監管不確定性的壓制下，港股成長板塊已經出現明顯回調。誠然，不可否認的是，成長板塊短期可能在政策擾動下出現波動，對監管政策的變化較為敏感，但成長板塊龍頭標的吸引力正在日漸上升。

投資建議上，該行指，短綫而言，由於近期過度拋售，估值定價明顯具有吸引力的板塊將出現逢低買進機會，科技板塊部分龍頭個股估值已經降至歷史區間的底部。長綫來看，該行認為中國產業和消費升級趨勢將保持不變，兩大趨勢中的核心板塊，如電動汽車產業鏈、新能源、先進製造及消費和醫療保健兩大板塊中龍頭企業，將存在諸多長期機會。

相關文章：【美國債息】中金：10年期債息料升至1.4至1.5厘　再向上動力不足

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編輯：袁諾曦

中國概念股 經濟 傳統經濟股 新經濟股 港股

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