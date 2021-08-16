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塔利班禁女性返銀行工 叫男親戚頂上

環球社會熱點 16:06 2021/08/16

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阿富汗恐怖組織塔利班近月來攻勢猛烈，幾乎已控制整個阿富汗，包括第二大城市坎大哈。當地有女性銀行員工表示，佔領當地的塔利班槍手要求她們不要再做銀行職員，並指示男親戚可以頂替其職位。

塔利班無意組臨時政府 按伊斯蘭教法建立新政府 【下一頁】

消息人士指出，塔利班佔領坎大哈（Kandahar）後，數名槍手在7月初走入當地阿齊茲銀行（Azizi Bank）的辦公室，要求所有女性離開，並護送她們回家。槍手其後向男親屬解釋，並指示她們的職位要由男性頂替。43歲的哈特拉（Noor Khatera）表示，不被允許工作的感覺十分奇怪，但現在只可以尋找更多女性同事的工作。據悉，同類事件在赫拉特（Herat）亦有發生。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）未有回應事件。關於女性是否可以工作一事，穆賈希德則指暫時未有決定，表示當伊斯蘭體系成立後，將會按照法律及「神的意願」（God willing）決定。

防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線 【下一頁】

塔利班曾在1996至2001年掌握阿富汗，當時根據組織對伊斯蘭教教義的解讀，對女性實行嚴格限制，例如女性不得工作，女童不可返學﹑所有女性必須遮蔽面部及出外一定要有男性親戚陪伴，違者會被宗教警察公開毆打及羞辱。不過，有指塔利班領袖近年在談判中亦確保，按照穆斯林被賦予的權利，女性可享受平等權利，包括工作及接受教育。

責任編輯：吳漢培

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