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【太空科技】SpaceX擬擴大Starlink衛星網絡服務範圍　為3000萬美國人提供數據連接

科技 15:45 2021/08/16

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SpaceX有意擴大Starlink網絡營運範圍，為3,000萬名缺乏網絡的美國人提供數據連接服務。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，一直在積極開展Starlink星鏈計畫。最近就有外媒報道指，該公司有意擴大Starlink營運範圍，為3,000萬名缺乏網絡的美國人提供數據連接服務。

＜＜【Space X】Space X與NASA簽訂合同　負責發射太空船探測衛星「木衛二」　

＜＜【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月

最近，SpaceX衛星政策總監David Goldman向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交一份報告顯示，Starlink計畫將會擴大服務範圍，為3,000萬沒有網絡服務的美國人提供數據連接服務。該公司向FCC遞交申請，希望在12.2至12.7GHz頻段中，可擴大衛星網絡應用範圍。另外，David Goldman亦批評RS Access等公司對於衛星通訊的研究，並認為他們對衛星網絡存有過度的限制性假設。

較早前報道指出，Elon Musk曾經表示，使用Starlink衛星網絡的用戶愈來愈多，目前全球已有約7萬人使用，預計在一年之內用戶量可達到50萬。

責任編輯：李寶如

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