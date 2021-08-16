塔利班無意組臨時政府 按伊斯蘭教法建立新政府

▲ 塔利班無意籌組臨時政府，稱將按伊斯蘭教法建立新政府。

塔利班更成功奪得阿富汗首都喀布爾，並宣布戰爭結束，外界關注阿富汗政權交接安排。塔利班無意籌組臨時政府，並透露塔利班作為伊斯蘭教組織，將按伊斯蘭教法建立新政府。

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外界有指，阿富汗前内政部長賈拉利（Ali Ahmad Jalali）可能負責領導臨時政府。塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）接受《今日印度》（India Today）專訪時駁斥上述傳聞，更稱賈拉利是無法接受的領導人選。

穆賈希德更透露塔利班無意籌組臨時政府：

目前沒有討論任何關於臨時政府的事，這些不實資訊都只是政治宣傳。 (There has been no talk of any interim government. All this misinformation is propaganda.)

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穆賈希德指塔利班屬伊斯蘭教組織，會根據伊斯蘭教法的基礎籌組新政府，並會根據伊斯蘭教的諮詢會議制商討人選。

外界估計塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）最有機會獲推舉為新總統。穆賈希德於專訪表示，塔利班尚未決定執掌新政府的人選，強調稍後會作出決定。

責任編輯：鄭錦玲