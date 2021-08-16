  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

塔利班無意組臨時政府 按伊斯蘭教法建立新政府

環球社會熱點 15:07 2021/08/16

分享：

塔利班無意籌組臨時政府，稱將按伊斯蘭教法建立新政府。

塔利班更成功奪得阿富汗首都喀布爾，並宣布戰爭結束，外界關注阿富汗政權交接安排。塔利班無意籌組臨時政府，並透露塔利班作為伊斯蘭教組織，將按伊斯蘭教法建立新政府。

防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線 【下一頁】

塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責 【下一頁】

外界有指，阿富汗前内政部長賈拉利（Ali Ahmad Jalali）可能負責領導臨時政府。塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）接受《今日印度》（India Today）專訪時駁斥上述傳聞，更稱賈拉利是無法接受的領導人選。

穆賈希德更透露塔利班無意籌組臨時政府：

目前沒有討論任何關於臨時政府的事，這些不實資訊都只是政治宣傳。

(There has been no talk of any interim government. All this misinformation is propaganda.)

塔利班是甚麼？時隔20年重掌阿富汗政權 【下一頁】

穆賈希德指塔利班屬伊斯蘭教組織，會根據伊斯蘭教法的基礎籌組新政府，並會根據伊斯蘭教的諮詢會議制商討人選。

外界估計塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）最有機會獲推舉為新總統。穆賈希德於專訪表示，塔利班尚未決定執掌新政府的人選，強調稍後會作出決定。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線
今日
防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線
英獎學金學生恐成塔利班目標 約翰遜擬加快批簽證
今日
英獎學金學生恐成塔利班目標 約翰遜擬加快批簽證
塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉
今日
塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉
塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責
今日
塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責
阿富汗機場迫爆曾傳槍聲 美國大使館出勤維安（有片）
今日
阿富汗機場迫爆曾傳槍聲 美國大使館出勤維安（有片）

你可能感興趣

防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線
今日 14:24
防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線
英獎學金學生恐成塔利班目標 約翰遜擬加快批簽證
今日 13:53
英獎學金學生恐成塔利班目標 約翰遜擬加快批簽證
塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉
今日 14:41
塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉
軍事 地緣政治 阿富汗 戰爭 伊斯蘭教

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間15:00）
塔利班據報已控制總統府　促完全移交政權
塔利班據報已控制總統府　促完全移交政權
海地7.2級地震近1300死 大坂直美捐獎金賑災（第二版）
海地7.2級地震近1300死 大坂直美捐獎金賑災（第二版）
【美國疫情】日增13萬確診 9成縣屬高傳播地區
【美國疫情】日增13萬確診 9成縣屬高傳播地區
法國人抗衡疫苗通行證妙計 改去比利時食飯！
法國人抗衡疫苗通行證妙計 改去比利時食飯！
塔利班奪阿富汗首都喀布爾 宣稱戰爭結束（第五版）
塔利班奪阿富汗首都喀布爾 宣稱戰爭結束（第五版）