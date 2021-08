塔利班無意組臨時政府 按伊斯蘭教法建立新政府

塔利班更成功奪得阿富汗首都喀布爾,並宣布戰爭結束,外界關注阿富汗政權交接安排。塔利班無意籌組臨時政府,並透露塔利班作為伊斯蘭教組織,將按伊斯蘭教法建立新政府。

外界有指,阿富汗前内政部長賈拉利(Ali Ahmad Jalali)可能負責領導臨時政府。塔利班發言人穆賈希德(Zabiullah Mujahid)接受《今日印度》(India Today)專訪時駁斥上述傳聞,更稱賈拉利是無法接受的領導人選。

穆賈希德更透露塔利班無意籌組臨時政府:

目前沒有討論任何關於臨時政府的事,這些不實資訊都只是政治宣傳。

(There has been no talk of any interim government. All this misinformation is propaganda.)