【華人置業 127】華人置業上半年轉蝕3,728萬元 不派息 投資恒大帳面蝕近49億

華人置業（00127）上半年轉盈為虧，截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損3,728.4萬元，去年同期賺7.9億元；每股虧損2仙，不派中期息。上半年營業額7.3億元，按年跌63%。走勢上，股價華置近日於3至3.15元區間徘徊，暫報3.04元，跌1.9%。

華置收入大跌，主要由於來自中國恒大（03333）股份之股息收入大減88%至1.6億元所致。截至6月30日，持有中國恒大股份之帳面值約為87億元，佔資產總額25.1%，而恒大股份之公平值變動之累計未變現虧損由去年底的7.8億元，增加至6月底的48.9億元。

公司更指，於報告期末後，恒大每股股價由6月30日之10.12元下跌至8月13日之5.72元，將導致通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之公平值變動，產生額外未變現虧損金額37.8億元；而該等於香港上市股本證券之帳面值將由約87億元，下降至49.2億元。換言之，年初至今華置在中國恒大的股權投資，未變現虧損達86.7億元。

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記者：郭秀慧