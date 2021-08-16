【監管跌市】眾安1個月由高位挫近3成　大和平反：傳媒報道誤導

▲ 【監管跌市】眾安1個月高位挫近3成 大和平反：傳媒報道誤導

內地傳媒上周引述保險業界消息指，中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作，經營互聯網保險業務的眾安在綫 （06060） 首當其衝，受消息打擊，眾安股價1個月內急插近30%。但大和就反指，傳媒報道誤導（Misleading media reports），而且錯誤演繹監管政策，形容眾安的基本面仍然穩健，維持對其「跑贏大市」評級。

據報中銀保監擬整頓互聯網保險｜詳見【下一頁】

監管消息傳出後，眾安上周股價一直受壓，今日終於逆市微升。截至下午2時50分，眾安最新報36.8元，成交1.76億元。若以1個月高位50.85元計，現價已較高位調整27.6%。

大和指，近日部分有關內地收緊互聯網保險銷售監管的媒體報道，將措施形容到與扛壓內地龍頭互聯網企業有關，衍生互聯網保險已經成為「不理想的行業（not desired industry）」的觀感，相信是錯誤解讀政策。

大和續指，相信今次消息只是內地對金融行業持續監管的一部分，與打壓互聯網巨頭不同，並提出3大理由說明：

1）今次監管是由中銀保監牽頭，而非工信部或國務院，而互聯網保險銷售的任何一個環節，都未涉及到互聯網巨頭監管的範圍；

2）而且今次提到的監管調查範圍集中產品分銷，是近年監管機構一直專注的範疇，並非新消息；

3）最後，報道提及的監管文件早在今年2月已經發布，並設有6個月過渡期。

大和最後指，反觀眾安的基本面仍然強勁，特別是其7月份的保費收入按年增長1倍，較上半年整體升幅45%更高，相信可以推動其承保利潤改善。

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