【職場環球睇】想創業一定要辭職？　瑞典打工仔可申請半年無薪假

提到創業,可能有不少人可能先上班賺些少資金,然後辭職全職發展,皆因籌備一盤生意,也頗為花精神和時間,如不幸創業失敗,有部分人無錢之餘也須再搵過份工;在瑞典則允許員工申請6個月無薪假,如打工仔創業失敗,似乎也可以回到不本的公司上班。

《The Right to Leave to Conduct a Business Operation Act》為瑞典員工的權利之一,允這條法例許員工們休假學習或照顧家人。《Business Indsider》曾報道,在這條法例下,任何從事全職工作至少六個月的上班族都有權申請無薪休假。

然而,若員工在該公司,有著重要角色影響日常營運或帶來重大的不便,僱主也有權拒絕請求。除了這條法例外,瑞典也提供不少「員工福利」,如父母都有權享受 16 個月的帶薪育兒假,在此期間,他們獲得大約 80% 的工資。

責任編輯:黎淑雯