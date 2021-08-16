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【職場環球睇】想創業一定要辭職？　瑞典打工仔可申請半年無薪假

環球政經 18:26 2021/08/16

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提到創業，可能有不少人可能先上班賺些少資金，然後辭職全職發展，皆因籌備一盤生意，也頗為花精神和時間，如不幸創業失敗，有部分人無錢之餘也須再搵過份工；在瑞典則允許員工申請6個月無薪假，如打工仔創業失敗，似乎也可以回到不本的公司上班。

《The Right to Leave to Conduct a Business Operation Act》為瑞典員工的權利之一，允這條法例許員工們休假學習或照顧家人。《Business Indsider》曾報道，在這條法例下，任何從事全職工作至少六個月的上班族都有權申請無薪休假。

然而，若員工在該公司，有著重要角色影響日常營運或帶來重大的不便，僱主也有權拒絕請求。除了這條法例外，瑞典也提供不少「員工福利」，如父母都有權享受 16 個月的帶薪育兒假，在此期間，他們獲得大約 80% 的工資。

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責任編輯：黎淑雯
 

員工福利 編輯 無薪假 市盈率 瑞典 創業 全職 辭職

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