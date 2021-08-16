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【沙中綫工程】港鐵據報無法在2022年首季開通沙中綫過海段

股市 14:35 2021/08/16

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【沙中綫工程】港鐵據報無法2022年首季開通沙中綫過海段

港鐵公司 （00066） 沙中綫項目過海段（即紅磡至金鐘站）原訂2022年首季開通，港鐵年內已多次表示，東鐵綫去年延遲實施信號系統，令沙中綫過海段通車目標「嚴峻」。本地傳媒引述消息指，港鐵已確認無法趕及明年首季過車沙中綫過海段，正評估最終需押後多久，目前未有最終竣工日期，並聲稱希望確保今次是最後一次延期。

報道指，港鐵未能追回去年信號問題帶來的工程延誤，最終需要延期。

港鐵下周起加密東鐵、屯馬和將軍澳三綫班次，可見【下一頁】

    點擊圖片放大

港鐵行政總裁金澤培上周出席業績會時指，目前沙中綫工程有5個月延誤，正全力追趕工程進度，盡可能將所有新車盡快投入服務，形容目前「只能一日一日去追」。

若以延誤5個月計，港鐵最遲明年8月才可開通沙中綫過海段。據以往資料，港府落實興建沙中綫時預計過海段於2020或2021年通車，因應宋皇臺站考古工作、紅磡站醜聞以至會展地盤較原訂遲接手，港鐵延至2022年預期第一季通車。

相關文章：

【沙中綫】港鐵金澤培：沙中綫工程延遲5個月　「只能一日一日去追」

港鐵對沙中綫管理不足致歉　屯馬綫全綫料2021年通車

編輯：麥德銘

港股 傳統經濟股 港鐵公司（00066） 港鐵 金鐘 金澤培 沙中綫工程 紅磡 港鐵
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