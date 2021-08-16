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香港電車宣布 本周三為免費乘車日

理財智慧 14:59 2021/08/16

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提到可以代表香港的交通工具，除了香港纜車和天星小輪，不少人也會聯想起香港電車，而市民就有機會搭一日「免費車」。香港電車宣布，於本周三（18日）市民可免費乘搭電車。

發言人表示，香港電車有幸獲得健力士世界紀錄確認為全世界「最大的服務中的雙層電車車隊」。「適達香港體育健兒在東京奥運會創下歷史性佳續，全城歡欣。」

發言人續指，儘管疫情拖累整體經濟，香港電車仍期待在最短時間與全港市民一同慶祝這個歡樂時刻，故迅速調撥內部資源，在2021年8月18日（周三）舉辦首次由電車公司自行承撞的免費乘車日。

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責任編輯：黎淑雯
 

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