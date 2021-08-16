金發局﹕移民或成金融服務業不確定因素 　可能出現人才外流問題

▲ 金發局進行一項關於金融業人才的調查。

金發局進行一項關於金融業人才的調查，調查發現，僱主及僱員對行業前景仍保持樂觀，但本港經濟前景欠明朗，加上生活成本高昂，或會影響對非本地人才的吸引力。當局亦指，移民或會成為未來金融服務業的不確定因素，可能出現人才外流問題。

金發局對合共400名專上學生及現職從業員進行調查，結果發現，逾44%受訪者認為，香港經濟前景欠明朗為當前工作遇到的重大挑戰。調查指，大多數受訪的最高行政人員和高級人員表示，疫情為行業帶來更多不明朗因素，在此期間，他們在招聘人手時，態度仍趨向保守。

另外報告指出，疫情亦令遠程工作變得更普遍，盡管香港能更廣泛接受來自世界各地的求職人士，但同時亦意味本港人才更易流失到其他市場。報告引述受訪獵頭公司意見表示，香港生活成本高昂，而其他地區的金融中心積極為外籍人士建立社區，香港或需探索如何提高對人才的吸引力。

少數受訪者則認為，本港未來或會出現人才外流問題，原因是部分人才希望得到更好的醫療保健，或期望為子女尋找更優質的教育。

另外，在投資取態方面，多位受訪的跨國資產管理公司最高行政人員則表示，香港近年所發生的事件，以及香港最近的穩定程度，並未令他們的投資方向產生太大變化。他們表示，所追求的是利潤而非政治，香港只是作為他們全球業務營運的地點之一。

報告亦提出六大政策建議﹕

為不同界別制定和更新核心能力路線圖

協調和評估實習及學徒計劃

提供補貼以支援香港專業人士在海外及內地實習

鼓勵私營金融科技企業參與課程研發及應用

引入ESG課程作為金融相關學科必修項目

擴展持續進修基金（CEF）可獲發還款項課程，以涵蓋更多金融科技及ESG方面的專業培訓

報告全文涵蓋金融服務業人才前景及職位需求分析，全文可看﹕連結

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編輯﹕賴奕羚