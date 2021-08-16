防阿富汗變恐怖主義溫床 約翰遜籲「盟友」統一陣線

阿富汗恐怖組織塔利班周日成功攻入首都喀布爾，外界憂慮恐怖主義會在當地死灰復燃。英國首相約翰遜表示，當局正加快撤僑速度，並呼籲「盟友」統一陣線，未取得共識前不要承認阿富汗的新政府，避免阿富汗成恐怖主義溫床。

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約翰遜（Boris Johnson）出席緊急應變小組（Cobra）會議後表示，阿富汗局勢未來將會變得更加困難，英國政府首要任務是確保當地英國公民盡快撤離。約翰遜指，英國駐喀布爾（Kabul）人員正夜以繼日的工作，在機場處理申請。

英國加派軍人協助撤僑

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外交部早前建議，逾4,000名英國公民撤離。英國外交部發言人表示，正竭盡全力讓剩餘英國公民離開阿富汗。英國國防軍接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，大部分英國外交職員已經乘坐軍機撤離，目前所有喀布爾離境商業航班已被暫停。

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約翰遜表示，阿富汗將建立新政權，目前尚未清楚其政權的特性，因此呼籲「盟友」（like-minded）統一陣線，不要「過早地」（prematurely）承認新政權的合法性。英國將與聯合國安理會及其他北約國家合作，阻止阿富汗「再度陷入恐怖主義」。

責任編輯：李俊儀